رئيس الجمهورية يصل الى اقليم كردستان العراق

وسيعقد الرئيس بزشكيان خلال زيارته لاقليم كردستان العراق، لقاءات مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس وزرائه مسرور بارزاني، كما يلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستان العراقي مسعود بارزاني وقادة الأحزاب والمجموعات السياسية في الاقليم.

وهذه هي الزيارة الاولى لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اقليم كردستان العراق.

وكان الرئيس بزشكيان قد بدا زيارته للعراق يوم الاربعاء على راس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايرانيين. وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.