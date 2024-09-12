١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٩ ص
رمز الخبر: 85594405
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يصل الى اقليم كردستان العراق

١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٩ ص
رمز الخبر: 85594405
رئيس الجمهورية يصل الى اقليم كردستان العراق

طهران/ 12 ايلول/سبتمبر/ارنا – وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في اطار زيارته الى العراق، اليوم الخميس وفي اليوم الثاني من هذه الزيارة، إلى اقليم كردستان العراق. وكان في استقباله رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وسيعقد الرئيس بزشكيان خلال زيارته لاقليم كردستان العراق، لقاءات مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس وزرائه مسرور بارزاني، كما يلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستان العراقي مسعود بارزاني وقادة الأحزاب والمجموعات السياسية في الاقليم.

وهذه هي الزيارة الاولى لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اقليم كردستان العراق.

وكان الرئيس بزشكيان قد بدا زيارته للعراق يوم الاربعاء على راس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايرانيين. وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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