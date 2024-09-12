اجتماع مشترك لرئيس الجمهورية وكبار مسؤولي اقليم كردستان العراق

وكان الرئيس بزشكيان قد التقى بعد وصوله اليوم الى اقليم كردستان العراق، رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

وفي اطار زيارته الحالية للعراق، وصل رئيس الجمهورية اليوم الى اقليم كردستان العراق وكان في استقباله رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني.

وهذه اول زيارة لرئيس ايراني الى اقليم كردستان العراق.

وكان رئيس الجمهورية قد بدا زيارته للعراق امس على راس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايرانيين.

والتقى بزشكيان في بغداد الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورجال الاعمال والايرانيين المقيمين في العراق وكذلك قادة المجموعات الشيعية كلا على انفراد.

وتم برعاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي، امس التوقيع على 14 وثيقة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية بين ايران والعراق.