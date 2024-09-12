رئيس الجمهورية يلتقي مسعود بارزاني

وقد وصل الرئيس بزشكيان اليوم الى اقليم كردستان العراق في اطار زيارته التي بداها امس للعراق على راس وفد رفيع.

وبعد وصوله الى اربيل عقد الاجتماع المشترك للوفد الايراني الرفيع برئاسة رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي اقليم كردستان العراق.

وبعد وصوله الى اربيل، عقد الرئيس بزشكيان لقاء مع رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الذي كان في استقبال الرئيس بزشكيان في المطار.

وهذه اول زياره لرئيس ايراني الى اقليم كردستان العراقز

وكان بزشكيان قد قال امس ردا على سؤال لمراسل قناة رووداو الاعلامية حول رسالته للمواطنين العراقيين واقليم كردستان العراق، قال باللغة الكردية: ان العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق، طيبة، ونعمل بالاستعانة بالله على تعزيزها.