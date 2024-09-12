الصادرات الايرانية الى العراق ازدادت 71 مثلا خلال 20 عاما

واضاف لطيفي ان قيمة الصادرات الايرانية الى العراق بلغت 145 مليون دولار عام 2004 لتصل الى 10 مليارات و 238 مليون دولار عام 2023.

وعلى هامش زيارة رئيس الجمهورية الحالية الى العراق قال لطيفي ان العراق يحظى بمكانة خاصة في العلاقات الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية مع ايران.

واضاف ان العراق هو الوجهة الثانية للصادرات غير النفطية الايرانية ويمثل الوجهة الاولى للزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة.

وتابع ان الحدود المشتركة بين ايران والعراق والتي تمتد لـ 1500 كيلومتر وكذلك اوجه الاشتراك الكثيرة بينهما، ساهمت في ان تصبح ايران واحدة من اهم الدول الموردة للعراق.

واوضح ان العراق يستورد نحو 20 بالمائة من مجمل الصادرات الايرانية وان قرابة 30 بالمائة من المحاصيل الزراعية والغذائية لايران تصدر للعراق، كما أن اكثر من 60 بالمائة من صادرات البلاد والسيراميك الايرانية وكذلك منتجات مثل الحقائب والاحذية والادوات المنزلية وادوات المطبخ والمستلزمات الصناعية تذهب الى العراق.