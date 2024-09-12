بارزاني: زيارة الرئيس بزشكيان لأربيل، تاريخية

وعقب لقائه الرئيس بزشكيان الذي وصل اليوم الى اقليم كردستان العراق، قال بارزاني في تصريح صحفي ان اهالي وحكومة اقليم كردستان العراق، مسرورون لوجود السيد بزشكيان بينهم.

واكد ان لدينا اوجه اشتراك تاريخية كثيرة مع ايران.

وتابع رئيس اقليم كردستان العراق انه لا يجب أن تتخذ أراضي الاقليم منطلقا للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية اطلاقا.

واشار بارزاني الى المشاورات التي جرت مع المسؤولين الايرانيين قائلا اننا اكدنا في الاجتماعات على ضرورة المضي قدما بالعلاقات والقضايا الامنية وثمة جهوزية للنهوض بالعلاقات.