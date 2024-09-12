رئيس الجمهورية: الاعلان عن الوحدة بين البلدان الاسلامية يمثل احدى رسائل زيارتي للعراق

واعرب الرئيس بزشكان خلال لقائه مساء امس اعضاء الاطار التنسيقي الشيعي في العراق، عن ارتياحه لهذا اللقاء شاكرا العراق حكومة وشعبا لكرم الضيافة في مسيرة الاربعين معتبرا هذا التضامن، مبعث عزة وسمو للشعبين.

واعرب عن ارتياحه لنتائج هذا الاطار للتعامل السياسي للشيعة في العراق قائلا ان سبب نجاحنا يكمن في الرؤية واللغة المشتركة، بينما يقاسي المسلمون اليوم من الفرقة.

وتابع بزشكان يدعو انه في الجمهورية الاسلامية الى الاتحاد حول رؤية وشعار واحد مضيفا ان محاولات الاعداء تصب جميعها في خانة ايجاد بؤر مختلفة في المجتمعات الاسلامية، لكي ينحو اي شخص منحاه وان يحصل الضياع في المجتمع، في حين ان الوحدة والانسجام هما السبيل لمعالجة مشاكلنا.

واكد بزشكيان ان احدى رسائل زيارته للعراق، هي الاعلان عن الوحدة والتماسك بين البلدان الاسلامية وقال ان اتحدت الدول الاسلامية فيما بينها، فلن تجرؤ أمريكا واوروبا والكيان الصهيوني على قصف المسلمين بهذه البساطة ومن ثم تزعم بخداع وتضليل أنها تدافع عن حقوق الانسان والديمقراطية.

وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الشيعية الشهيرة في العراق بمن فيهم عمار الحكيم ومحمد شياع السوداني وقيس الخزعلي وهادي العامري وحيدر العبادي وابو آلاء وابو كرار، اذ عبر بعضهم عن وجهات نظره ورؤاه.