تنظيف ورفع الغبار عن ضريح الإمام الرضا (ع) بحضور قائد الثورة

وقد اقيمت مراسم تنظيف ورفع العبار عن الضريح الطاهر لثامن الحجج الامام علي بن موسى الرضا (علیه ‌آلاف‌ التحیه ‌والثناء) بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي وجمع من علماء الدين ومتولي الروضة الرضوية المقدسة وخدام الروضة الرضوية المقدسة.

وخلال هذه المراسم المفعمة بالاجواء المعنوية وعطر الولاية والامامة، قرأ الخطباء الزيارة الجامعة الكبيرة وأمين الله، وذكروا مناقب ومراثي أهل البيت سلام الله عليهم بمناسبة أيام استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام.

وعلى هامش المراسم، حضر اية الله الخامنئي عند مدفن الشهيد حجة الاسلام والمسلمين رئيسي ليقرا سورة الفاتحة المباركة.