عراقجي: للسعودية، موقع مرموق في سياسة الجوار الايرانية

واضاف عراقجي في حوار مع قناة الشرق للاخبار السعودية أن العلاقات بين ايران والسعودية، تسير لعدة سنوات في المسار الجيد جدا.

وتابع انه كانت لدينا قضايا في الماضي، وتم بمساعدة العراق ومن ثم الصين، استئناف العلاقات الثنائية، واخذت هذه العلاقات خلال السنوات الاخيرة تتوسع بسرعة جيدة.

واوضح ان سياسة الحكومة الرابعة عشرة قائمة المزيد من تعزيز العلاقات مع الجيران، وكما ان العراق يحتل مكانة مرموقة، فان للسعودية مكانة مرموقة ايضا.

وقال عراقجي ان السعودية بلد كبير وقوي في المنطقة، ويتعين ان تكون بين ايران والسعودية، علاقة جيدة وتعاون واسع، وهذه القضية تشكل حاجة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة.