احمديان يلتقى وزير الخارجية الصيني على هامش مؤتمر بريكس

وتم خلال اللقاء في بطرسبرغ بروسيا مناقشة مروحة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان مؤتمر بريكس قد بدا اعماله يوم الاربعاء بمشاركة مسؤولين من البرازیل، روسیا، الهند، الصین، جنوب افریقيا، الامارات العربیة المتحدة واثیوبيا فضلا عن ايران.
سانت بطرسبرغ/ 12 ايلول/سبتمبر/ارنا – التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي علي اكبر احمديان اليوم الخميس وزير خارجية الصين فانغ يي وذلك على هامش مؤتمر كبار المسؤولين الامنيين للدول الاعضاء في بريكس والمنعقد في روسيا.
وتم خلال اللقاء في بطرسبرغ بروسيا مناقشة مروحة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان مؤتمر بريكس قد بدا اعماله يوم الاربعاء بمشاركة مسؤولين من البرازیل، روسیا، الهند، الصین، جنوب افریقيا، الامارات العربیة المتحدة واثیوبيا فضلا عن ايران.
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