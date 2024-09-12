احمديان يلتقى وزير الخارجية الصيني على هامش مؤتمر بريكس

وتم خلال اللقاء في بطرسبرغ بروسيا مناقشة مروحة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان مؤتمر بريكس قد بدا اعماله يوم الاربعاء بمشاركة مسؤولين من البرازیل، روسیا، الهند، الصین، جنوب افریقيا، الامارات العربیة المتحدة واثیوبيا فضلا عن ايران.