١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85594823
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الرئيس بزشكيان يزور مرقد امير المؤمنين (ع) بالنجف الاشرف

١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ م
رمز الخبر: 85594823
الرئيس بزشكيان يزور مرقد امير المؤمنين (ع) بالنجف الاشرف

طهران / 12 ايلول/سبتمبر/ارنا- قام الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس بزيارة مرقد امير المؤمنين علي (ع) في مدينة النجف الاشرف.

وکان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وصل اليوم الخميس، إلى محافظة النجف، بعد اختتام زيارته إلى إقليم كردستان.

وكان بزشكيان قد اجرى، في وقت سابق من اليوم، زيارة إلى محافظتي اربيل والسليمانية، التقى خلالها مسؤولي حكومة الإقليم واجرى عدة مباحثات هناك.

يذكر ان الرئيس الايراني كان قد وصل الى بغداد صباح امس الاربعاء في زيارة تستغرق 3 ايام.ويوم امس التقى بزشكيان في بغداد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي واعضاء الاطار التنسيقي.

انتهى ** 2342

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