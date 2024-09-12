١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85594828
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استشهاد 3 عناصر من قوى الامن الداخلي في هجوم ارهابي جنوب شرق ايران

١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ م
رمز الخبر: 85594828
استشهاد 3 عناصر من قوى الامن الداخلي في هجوم ارهابي جنوب شرق ايران

طهران / 12 ايلول/سبتمبر/ارنا- استشهد 3 عناصر من قوى الامن الداخلي الايراني في هجوم ارهابي بمدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

واعلن المدعي العام في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان إن 3 عناصر قوى الامن الداخلي استشهدوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه اثر هجوم ارهابي شنه مسلحون.

وأضاف مهدي شمس آبادي، في تصريح له مساء الخميس: في إحدى محطات الوقود بمدينة ميرجاوه، أطلق عدد من المسلحين المجهولين مساء اليوم النار على عناصر من حرس الحدود كانوا يقومون بتعبئة مركبتهم بالوقود.

وتابع: في هذا الحادث الإرهابي استشهد ثلاثة عناصر من حرس الحدود وأصيب مدني كان متواجدا في المكان.

وقال المدعي العام لمدينة زاهدان: تم فتح ملف بالقضية وبدأت الإجراءات الاستخبارية لتحديد هوية المجرمين.

يذكر انه نتيجة إطلاق النار هذا استشهد الملازم ثاني محمد أمين ناروئي والجندي بارسا سوزني والجندي أمير إبراهيم زاده.

انتهى ** 2342

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