امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يصل الى مينسك

وقد غادر أحمديان سان بطرسبورغ متوجها إلى مينسك في ختام المحادثات المكثفة لاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين من دول البريكس والاجتماع المشترك لأعضاء هذه المجموعة مع دول الجنوب وبعد عقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين من روسيا والدول الأخرى.

وكان في استقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في مطار مينسك الدولي نائب أمين مجلس الأمن القومي البيلاروسي وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مينسك.

ويتضمن جدول اعمال زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى مينسك، الاجتماع مع كبار المسؤولين البيلاروس بمن فيهم الرئيس لوكاشينكو، للبحث في تعزيز العلاقات الشاملة، وخاصة العلاقات الاقتصادية.

وكان احمديان قد وصل إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، يوم الثلاثاء، بهدف المشاركة في اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين من الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وخلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام الى سان بطرسبورغ، شرح أحمديان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقدم مقترحاتها من أجل تعزيز الأمن في مختلف الأبعاد في اجتماعات منفصلة مع مسؤولي دول البريكس والاجتماع المشترك لهذه المجموعة ودول الجنوب.

وفي يوم الثلاثاء التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، في اليوم الأول من الزيارة، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، والمساعد الخاص للرئيس بوتين لشؤون التعاون الدولي، ونائب رئيس وزراء صربيا، ووزير الدولة لشؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا ، للبحث في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على المستوى الدولي.

وعقد احمديان يوم الأربعاء اجتماعا ثنائيا مع المساعد الخاص لرئيس البرازيل ومستشار الأمن القومي الهندي.

كما التقى أحمديان كلا على حدة مع وزير خارجية الصين والأمين العام لمجلس الدفاع الوطني الفنزويلي يوم الخميس وهو اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى روسيا.

وفي ختام الزيارة التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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