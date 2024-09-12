إيران تقدم ملاحظاتها بشأن تقارير مدير عام الوكالة الذرية لمجلس المحافظين

وجاء في البيان الصادر عن البعثة الدبلوماسية الايرانية: التزمت جمهورية إيران الإسلامية بالكامل بالتزاماتها، بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة (INFCIRC/214) وبذلت كل جهد ممكن حتى تتمكن الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال، بما في ذلك تدابير الرصد والمراقبة /S) حول المواد والأنشطة النووية في إيران.

واضافت: بعض الحالات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة تتكرر تمامًا في تقرير ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويمكن رؤية بعض الحالات المتعلقة بضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في تقرير خطة العمل الشاملة المشتركة. على سبيل المثال، يجب تحديد أنشطة التحقق والمراقبة المتعلقة بورش تصنيع دوارات ومنفاخ أجهزة الطرد المركزي فقط ضمن نطاق تقرير خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتابعت: في التطورات التاريخية المهمة المتعلقة بتقرير خطة العمل الشاملة المشتركة (GOV/2024/41)، تم إهمال الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، والذي كان له تأثير سلبي وخطير على تنفيذها. ومن المخيب للآمال أن يتم التقليل من أهمية مثل هذه القضية المهمة، والتي تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها في نص التقرير، من خلال الاستشهاد بها فقط في العنوان الفرعي رقم 4 من التقرير GOV/2024/41. بعد انسحاب الولايات المتحدة وفشل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) في الوفاء بالتزاماتها، اتخذت إيران، في ممارسة حقوقها بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، جميع التدابير التوضيحية الطوعية خارج اتفاقية الضمانات الشاملة. (CSA)، بما في ذلك تنفيذ قانون التعديل 3/1، على النحو المحدد في الفقرة 13 من مقدمة خطة العمل الشاملة المشتركة وكذلك في الفقرة 65 من ملحقها الأول، والتي تم تعليقها في فبراير 2021.

وقالت: كان قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة يتماشى تمامًا مع الحقوق الأصيلة للبلاد وفقًا للمادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وردًا على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب عدم قدرة الدول الأوروبية الثلاث على الوفاء بالتزاماتها. وهذه الحقيقة الواضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساساً لإحجام الدول الأوروبية الثلاث عن الوفاء بالتزاماتها.

واوضحت البعثة: إن قرار الدول الأوروبية الثلاث بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها برفع العقوبات المحددة في الفقرة 20 من الملحق الخامس من خطة العمل الشاملة المشتركة في اليوم الانتقالي (18 أكتوبر 2023) هو عمل غير قانوني ومثال واضح آخر على افتقارها التام إلى الامتثال بالتزاماتها في كل من وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واضافت: فيما يتعلق بمسألة ما يسمى "المكانين"، ينبغي التأكيد على أن أصل الموضوع يعود إلى الاتهامات التي يطلقها بالدرجة الأولى طرف ثالث خبيث، وهو الكيان الإسرائيلي، غیر الملتزم بأي من الوثائق المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (ان بي تي) وخلافا لقرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك الوثائق المرقمة 407 لعام 1983؛ 444 لعام 1985؛ 475 لعام 1987 و939 لعام 1990، والتي لم يتم احترام أي منها من قبل هذا الكيان، يهدد الكيان بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية المخصصة للأغراض السلمية. التهديد النووي الواضح من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران أثاره مرة أخرى رئيس وزراء هذا الكيان خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، والتي أعقبها طلب وزير التراث في الكيان الصهيوني بـ"استخدام قنبلة نووية في غزة"، في انتهاك واضح للقوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت: من الناحية القانونية، فإن تقييمات الوكالة الواردة في تقريرها تستند إلى معلومات ووثائق غير موثوقة قدمها كيان لا يتآمر باستمرار ضد علاقات إيران مع الوكالة فحسب، بل يرتكب أيضًا أعمال تخريب وهجمات وتهديدات بمهاجمة إيران، بما في ذلك اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين الذين شاركوا في الأنشطة النووية السلمية الإيرانية.

واضافت: نظرا للمزيد من التعاون مع الوكالة في السنوات الأخيرة، نفذت إيران إجراءات طوعية في إطار عدة بيانات مشتركة، بما في ذلك البيان المشترك الصادر في 13 إسفند 1401 (4 مارس 2023).

واعتبرت إن الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه بعض الدول قد وصل مؤخرًا إلى مرحلة يتم فيها تغيير القضايا التي تمت تسويتها تقنيًا لاحقًا في تقارير الوكالات على عكس ما تم الاتفاق عليه. هذه الضغوط ذات الدوافع السياسية تمنع الوكالة من القيام بدورها المهني والمحايد. ويعبر مدير عام الوكالة في مناسبات مختلفة في تقاريره عن مشاعره باستخدام عبارات غير مالوفة تتعارض مع الطبيعة الفنية والموضوعية لمثل هذه التقارير، وهو ما ينبغي تجنبه.

تعليقات على قسم "الملخص" في التقارير (GOV/2024/44 وGOV/2024/41)

واكدت البعثة الدبلوماسية الايرانية في تقريرها إن الأنشطة النووية لجمهورية إيران الإسلامية سلمية تماما، وادعاءات الطرف الثالث غير صحيحة وليس لها أي مبرر واضافت: منحت إيران طوعا حق الوصول إلى الوكالة وقدمت معلومات وتوضيحات حول المواقع المزعومة. وذلك على الرغم من أن الوكالة لم تزود إيران بوثائق صحيحة حول ادعاء وجود "مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة" وأن إيران لم تكن ملزمة بالرد على طلبات الوكالة المستندة الى وثائق مزورة وغير صالحة. لكن وللأسف فإن الوكالة تعتبر جميع الوثائق والمعلومات المزيفة التي قدمها الكيان الإسرائيلي صحيحة، مما دفع الوكالة إلى استخلاص استنتاجات مبنية على افتراضات خاطئة وغير موثوقة.

وقالت: لا بد من التأكيد مرة أخرى على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بشكل كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم تمريرها عبر نظام تحقق صارم للغاية. مع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة المبنية على وثائق مزورة وغير صالحة. ومع ذلك، قدمت إيران جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة وإمكانية الوصول التي طلبتها الوكالة. ومن أجل استخلاص النتائج، لا ينبغي للمرء الاعتماد على وثائق مزورة وغير صالحة. علاوة على ذلك، ومن أجل تجنب أي تقييم خاطئ، من الضروري النظر في جميع التفسيرات المتعلقة بإيران، كما هو مذكور في الفقرة 38 من تقرير GOV/2024/44.

وتابعت: كما أوضحنا سابقاً، فقد تم إيقاف تطبيق القانون المعدل 1/3 بناءً على القانون الذي أقره البرلمان في تطبيق حقوق إيران وفقاً للبندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة.

واوضحت ان ايران ألغت تعيين عدد قليل فقط من المفتشين امتثالا كاملا لحقوقها المنصوص عليها في المادة التاسعة من اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة. إن أي محاولة للمساس بالحقوق السيادية للدول الأعضاء في انتهاك لاتفاقية الضمانات الشاملة تشكل مصدر قلق خطير يجب تجنبه بشكل صارم.

واضافت: لقد أعربت إيران مراراً عن استعدادها للعمل على أساليب القيام بالعمل التي سيتم الاتفاق عليها في البيان المشترك من أجل المضي قدماً في الخطوات التالية.

واعتبرت بيان الوكالة في الفقرة 35 من GOV/2024/41، بأن "قرار إيران تفكيك جميع معدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم تركيبها سابقًا في إيران لرصد الأنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة والإشراف عليها ... قدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي "، لا يتمتع باساس قانوني بموجب اتفاقية الضامانات الشاملة. وينبغي التمييز بوضوح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء بموجب اتفاقيات الضمانات ذات الصلة والالتزامات الطوعية لضمان ألا تصبح هذه الالتزامات الطوعية التزاماتها المتعلقة بالضمانات القانونية. وفي هذا الصدد، من المتوقع بشدة أن تمتثل الوكالة لهذا المطلب الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على النظام الأساسي للوكالة بالإضافة إلى العلاقة التي تحكم اتفاقية الضمانات الشاملة ذات الصلة مع الوكالة.

وتابعت: فیما یتعلق بالفقرة 36 من GOV/2024/41، یتم التذكير أن التنفيذ الطوعي والمؤقت للبروتوكول الإضافي بموجب القانون الذي أقره البرلمان قد توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة، تماشياً مع الاتفاق النووي وفقاً للفقرتين 26 و36 من الخطة.واعتبرت الاعلان عن القلق الذي أثير في الفقرة 37 من منشور الوكالة GOV/2024/41 بشأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي كانت تغطيه بالكامل تدابير اتفاق الضمانات الشاملة وما زال تحت إشراف الوكالة، يثير الكثير من الاستغراب. ويجب التأكيد على أنه لا توجد حدود لمستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة.

الاستنتاج

واضافت: تعاونت جمهورية إيران الإسلامية بشكل كامل مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة. وينبغي التأكيد مرة أخرى على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بشكل كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي قيد التحقق من قبل الوكالة.

وقالت: تتوقع جمهورية إيران الإسلامية بحق أن تقوم الوكالة بإعداد تقاريرها عن أنشطة التحقق في إيران على أساس مبادئ الحياد والكفاءة المهنية والموضوعية.

وتابعت: ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بشكل كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم تمريرها عبر نظام تحقق قوي للغاية. ورغم أن جمهورية إيران الإسلامية ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة المستندة إلى وثائق مزورة وغير موثوقة، إلا أن إيران قدمت طوعا وتعاونا جميع المعلومات الضرورية والوثائق الداعمة وإمكانية الوصول التي طلبتها الوكالة.

وقالت: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى أهمية وقيمة التعاون المقدم للوكالة، وتذكر بأن هذا التعاون البناء لا ينبغي أن تقوضه المصالح السياسية قصيرة النظر. وبناء على ذلك، فإن الوكالة ملزمة بإظهار عقلانيتها بطريقة جدية في التعامل مع مثل هذه القضايا لتجنب تشويه الصورة الأكبر للتعاون بين إيران والوكالة.

واعربت إيران عن املها بأن يستمر التفاعل بين الوكالة وإيران بطريقة بناءة، وتتطلع إلى المزيد من الشراكات.

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