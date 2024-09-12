حزب الله يستهدف للمرة الاولى مستوطنة «روش هانيكرا» برشقات صاروخية

وقال الحزب في بيان الخميس إنه "أدخل على جدول نيرانه مستعمرة روش هانيكرا وقصفها لأول ‏مرة كما قصف مستعمرة متسوفا بصليات صاروخية".

وأضاف أن "العملية جاءت ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة".

وفي بيان آخر قال الحزب، إنه "قصف مرابض مدفعية ‏إسرائيلية شمال مستوطنة عين يعقوب (شمال فلسطين المحتلة) بالأسلحة الصاروخية".

ولفت إلى أن عناصره "استهدفوا أيضا موقعي بياض بليدا والمالكية شمال فلسطين المحتلة قبالة الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوهما إصابة مباشرة.

كما استهدف الحزب، وفق بيان آخر " أماكن تموضع ضباط وجنود إسرائيليين في ‏قاعدة نحال ‏غيرشوم (شمال) بأسراب من الطائرات الانقضاضية".

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في قصف بمسيرة إسرائيلية على كفر جوز بمنطقة النبطية جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن 3 أشخاص بينهم طفل استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين على طريق بلدة كفر جوز باتجاه مدينة النبطيةكما أصيبت سيارة أثناء مرورها على الطريق، وهرعت على الفور إلى المكان فرق الدفاع المدني والإسعاف.

وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة شيحين في قضاء صور جنوب البلاد.

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