عملية نوعية للمقاومة في طوباس والاحتلال يقصف مخيم الفارعة

وقالت كتائب شهداء الأقصى-طوباس إنها أوقعت "قوة صهيونية في كمين محكم بالقرب من ديوان المسلماني من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة مؤكدين وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كما أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجار في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان.

وتحدث شهود عيان عن استشهاد شخص بقصف استهدف سيارة بالمخيم ونقل عدد من المصابين.

من جهتها، قالت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها في كتيبة طوباس يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وآلياته في محاور القتال المختلفة.

وأعلنت تفجير عبوة معدة مسبقا في مركبة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس.

وفي طولكرم، نعت كتائب سرايا القدس 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة إسرائيلية أثناء تصديهم لاقتحام قوات جيش الاحتلال في طولكرم شمال غرب الضفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب مدينة طولكرم.

جاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس في المدينة، بعد اقتحام استمر ساعات.

وخلف اقتحام الاحتلال للمخيم دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية، في حين يواصل جيش الاحتلال اقتحامه مخيم طولكرم لليوم الثالث.

شهيد في طوباس

وفي طوباس شمال شرق الضفة، أعلن المستشفى التركي الحكومي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر بمخيم الفارعة.

وتواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين وهدمت منازل وسط تحقيقات ميدانية مع الأهالي.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات تجريف للبنى التحتية، وتفرض حصارا مشددا، كما تعرقل عمل الأطقم الصحفية والطبية وسيارات الإسعاف.

وكان جيش الاحتلال قد نشر قناصة على أسطح المباني، وسط تحليق مكثف للمسيرات. وأظهرت صور قيام جنود الاحتلال باعتقال شاب فلسطيني خلال اقتحامها المدينة.

انتهى ** 2342