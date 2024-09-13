الاحتلال ينسحب من طولكرم بعد 3 أيام مخلفًا دمارًا واسعًا

وألحق العدوان على مدينة طولكرم دمارًا واسعًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، شمل تجريف وتفجير وهدم للمنازل والمحلات التجارية.

وعقب انسحاب الاحتلال، شرعت آليات بلدية طولكرم بإزالة آثار الدمار، وبدأت بتنظيف الركام الذي خلفته جرافات وآليات الاحتلال.

وتمكنت فرق إدارة مخاطر الكوارث التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لتوزيع المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة، في خطوة لتخفيف وطأة الدمار على السكان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة طولكرم قبل ثلاثة أيام بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافات، وذلك بعد انسحابها بعدة ساعات إثر اقتحام سابق.

وتخلل العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على طولكرم، اغتيال المقاومين في سرايا القدس محمد ناصر عطية، عماد خضر شحادة، وصلاح عمار بدو، والذين ارتقوا إثر غارة استهدفت مركبتهم في خلال تصديهم لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية واسعة على شمال الضفة في 28 أغسطس/ آب الماضي، عن استشهاد 50 شخصا واصابة أكثر من 140 آخرين.

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