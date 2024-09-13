١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85594864
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مصادر أمنية أوروبية: نجاح كبير لرد حزب الله على اغتيال الشهيد شكر.. 22 قتيلاً و74 جريحاً من الوحدة "82

١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ ص
رمز الخبر: 85594864
مصادر أمنية أوروبية: نجاح كبير لرد حزب الله على اغتيال الشهيد شكر.. 22 قتيلاً و74 جريحاً من الوحدة "82

طهران / 13 ايلول/سبتمبر/ارنا- كشفت مصادر أمنية أوروبية أنّ الضربة، التي وجهها حزب الله إلى قاعدة "غليلوت" في الوحدة 8200، وقاعدة "عين شيمر"، حققت نجاحاً كبيراً.

وأكّدت المصادر في تصريح للميادين أنّ الاستهداف، الذي ردّ حزب الله من خلاله على اغتيال القائد الجهادي في المقاومة الإسلامية، الشهيد فؤاد شكر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وصل إلى 22 قتيلاً و74 جريحاً.

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أشار، في حديث متلفز، في الـ25 من آب/أغسطس الفائت، إلى أنّ الهدف الأساسي لعملية الرد على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر، "السيد محسن"، والتي نفذتها المقاومة الإسلامية، هو قاعدة "غليلوت" المركزية التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "أمان"، ووحدة "8200"، بالقرب من "تل أبيب".

وأعلن السيد نصر الله إطلاق إسم عملية "يوم الأربعين" على العملية، وأنه تقرر تنفيذها في يوم أربعين الإمام الحسين (ع)، مؤكداً وصول "عدد معتدّ به من المُسيّرات إلى هذين الهدفين، لكن العدو يتكتم، إلا أنَّ الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى هناك".

انتهى ** 2342

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