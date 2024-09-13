حزب الله يستهدف قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي لقيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال

وأكدت في بيانها، أنّ هذا الاستهداف رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز.

وتقع هذه القاعدة شمالي شرق مدينة صفد، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 12 كلم.

وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وتضم مقر قيادة كتيبة "الباتريوت" وكتيبة القبة الحديدية، وتحوي منظومات تحكم وسيطرة خاصة بالدفاع الجوي الصاروخي.

وكانت المقاومة، قد استهدفت قبل ذلك، مرابض مدفعية ‌الاحتلال شمالي مستوطنة "عين يعقوب" بالأسلحة الصاروخية.

واستهدفت أيضاً مستوطنتي "روش هانيكرا" و"متسوفا"، لأول مرة، رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصاً على ارتقاء شهيدين ‏في البياضة.

انتهى ** 2342