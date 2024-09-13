معاون وزير الخارجية : لا يمكن المساس بالمعابر الدولية

وكتب تخت روانشي في منشور له عبر الفضاء الافتراضي اليوم : حديثا، اجريت اتصالا هاتفيا مع نائب وزير الخارجية الارميني "فاحان كستانيان"، وتلقيت منه التهنئة.

واضاف : انني اكدت من جديد، في هذا الاتصال، على رغبتي الكثيرة لتعزيز العلاقات مع جميع الدول الجارة.

ونوه تخت روانشي لنظيره الارميني، الى "موقف ايران المبدئي فيما يخص عدم المساس بالمعابر الدولية"، كما رحب بدعوته لزيارة يريفان.

في المقابل، نشر نائب وزير الخارجية الارميني، تدوينة عبر الفضاء الافتراضي؛ معلنا فيها عن محادثاته الهاتفية مع تخت روانشي وتقديم التهاني اليه بمناسبة تعيينه معاونا لوزير الخارجية الايراني.

واضاف كستانيان : لقد عبرت في هذا الاتصال، عن تقديري لقاء موقف ايران الداعم لوحدة الاراضي الارمينية، كما جرى استعراض التطورات الاخيرة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع