خطيب القدس يدعو للنفير في الأقصى بعد فيديو تحريضي على إحراقه

وقال الشيخ عكرمة في تصريح له : إن الفيديو الذي نشرته الجماعات اليهودية المتطرفة يؤكد ما قلناه مراراً أنهم يطمعون في السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك؛ محذرا من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته وأطماعه في المسجد، ومشيرا إلى، أن "هذه الأطماع ليست جديدة بل قديمة جديدة".

كما اشار خطيب الأقصى إلى تزايد اقتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد والتحريض الواسع بحقه؛ معتبراً أنه اعتداء صارخ وتحدٍ واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وشدد عكرمة على الحق الديني للمسلمين في الأقصى، "الذي يستند إلى قرار رباني من فوق سبع سماوات"؛ داعياً الى"التصدي لهذه المخططات وحماية القدس والمسجد الأقصى من هذه الأطماع التهويدية".

ونشرت جماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة، أمس الخميس، مقطع فيديو جديد يظهر فيه احتراق المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى تدميره وبناء الهيكل المزعوم.

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