١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85594988
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خطيب القدس يدعو للنفير في الأقصى بعد فيديو تحريضي على إحراقه

١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85594988
خطيب القدس يدعو للنفير في الأقصى بعد فيديو تحريضي على إحراقه

طهران/13 أيلول/سبتمبر/إرنا- دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري"، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد الفيديو التحريضي الذي نشرته جماعات "الهيكل" المزعوم لإحراقه.

وقال الشيخ عكرمة في تصريح له : إن الفيديو الذي نشرته الجماعات اليهودية المتطرفة يؤكد ما قلناه مراراً أنهم يطمعون في السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك؛ محذرا من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته وأطماعه في المسجد، ومشيرا إلى، أن "هذه الأطماع ليست جديدة بل قديمة جديدة".

كما اشار خطيب الأقصى إلى تزايد اقتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد والتحريض الواسع بحقه؛ معتبراً أنه اعتداء صارخ وتحدٍ واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وشدد عكرمة على الحق الديني للمسلمين في الأقصى، "الذي يستند إلى قرار رباني من فوق سبع سماوات"؛ داعياً الى"التصدي لهذه المخططات وحماية القدس والمسجد الأقصى من هذه الأطماع التهويدية".

ونشرت جماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة، أمس الخميس، مقطع فيديو جديد يظهر فيه احتراق المسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى تدميره وبناء الهيكل المزعوم.

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