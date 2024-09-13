١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85595048
T T
٠ Persons

سمات

السفارة الإيرانية في كابول تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرحبين بزوار كربلاء في افغانستان

١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85595048
السفارة الإيرانية في كابول تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرحبين بزوار كربلاء في افغانستان

طهران / 13 أيلول/سبتمبر/إرنا- أدانت السفارة الإيرانية في كابول، الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي والذي استهدف المرحبين بالزوار القادمين من كربلاء المقدسة، مطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الفاجعة الكبرى.

وأشارت السفارة الإيرانية، في منشور لها عبر منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي، إلى الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي بولاية غور الأفغانية؛ مؤكدة : ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب بمعاقبة مرتكبي هذه المجزرة وتعلن استعدادها للتعاون في هذا الصدد.

وفي الختام، دعت السفارة الايرانية في كابول، الباري عز وجل، ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى؛ كما عبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الإجرام الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أنه أعلن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، مسؤوليته عن هجوم استهدف الخميس، مدنيين وسط البلاد؛ فيما أعلنت حكومة طالبان استشهاد مدنيين برصاص مسلحين.

وجاء في بيان داعش الإرهابي عبر قناته في تليغرام، أن عناصره "قتلوا 15 شيعيا وأصابوا 6 آخرين" في هجوم بوسط أفغانستان.

انتهى**3276

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .