الرئيس بزشكيان يصل الى محافظة البصرة العراقية

وكان في استقبال الرئيس بزشكيان، لدى وصوله محافظة البصرة، رئيس مجلس المحافظة، كما سيعقد لقاءات مع النخب الثقافية والدينية والجامعية وعددا من وجهاء العشاير العراقية هناك.

ووصل رئیس الجمهورية الاسلامية، امس الاول الاربعاء، إلی العاصمة العراقية بغداد؛ يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

ولدى وصوله بغداد، قام الرئيس بزشكيان بزيارة النصب التذكاري لشهداء "قادة النصر" الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، الذين ارتقوا اثر غارة امريكية جبانة قرب مطار بغداد.

كما اجرى، مباحثات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العراقيين والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع السوداني.

وتم خلال الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى بغداد، ونظرائهم العراقيين اليوم الاربعاء، التوقيع على 14 وثيقة للتعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد تضمنت هذه المستندات التي وقعت برعاية كل من بزشكيان والسوداني، التعاون بين طهران وبغداد في مجالات تدريب الكوادر المهنية المختصة، والرياضة والشباب، والتبادل الثقافي والفني، والتراث الثقافي، والتربية والتعليم، والاعلام والاتصالات، وتبادل القوافل السياحية والدينية، كما التعاون الثنائي في المجالات الزراعية والموارد الطبيعية والبريد والضمان الاجتماعي وتدريب الكوادر الفنية والهندسية والارتقاء بمستوى الطاقات البشرية المتمرسة، والتعاون بين غرفتي التجارة الايرانية والعراقية.

انتهى ** ح ع