عارف يوجه بالتصدي للعناصر المتورطة في حادث ميرجاوة الارهابي

وقدم عارف، خلال مباحثاته الهاتفية صباح اليوم الجمعة مع اسكندر مؤمني وزير الداخلية ومحمد كرمي محافظ سيستان وبلوشستان، قدم العزاء والمواساة الى عوائل الشهداء الذين ارتقوا في حادث ميرجاوة الارهابي.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على ضرورة الحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث الارهابية، من خلال تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد، وايضا طمانة المواطنين لدى هذه المحافظة.

الى ذلك، قدم كل من وزير الداخلية ومحافظ سيستان وبلوشستان، تقريرا حول تفاصيل الحادث الارهابي الذي اسفر عن استشهاد 3 من منتسي قوات حرس الحدود التابع لقيادة قوى الامن الداخلي في سيستان وبلوشستان.

واعلن المدعي العام في مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان)، أن 3 عناصر قوى الامن الداخلي استشهدوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه اثر هجوم ارهابي شنه مسلحون.

وأضاف مهدي شمس آبادي، في تصريح له مساء الخميس : في إحدى محطات الوقود بمدينة ميرجاوه، أطلق عدد من المسلحين مجهولي الهوية، مساء اليوم، النار على عناصر لحرس الحدود كانوا يقومون بتعبئة مركبتهم بالوقود.

وتابع : في هذا الحادث الإرهابي استشهد ثلاثة عناصر من حرس الحدود (الملازم ثاني محمد أمين ناروئي، والجندي بارسا سوزني، والجندي أمير إبراهيم زاده)، وأصيب مدني كان متواجدا في المكان.

وصرح المدعي العام لمدينة زاهدان : لقد تم فتح ملف بالقضية وبدأت الإجراءات الاستخبارية لتحديد هوية المجرمين.

انتهى ** ح ع