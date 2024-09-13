إيران والعراق توقعان على وثيقة للتعاون الإعلامي بين البلدين

وبناء على هذه الوثيقة، يتعاون البلدان في مجال المؤسسات الإعلامية من خلال تشكيل فريق عمل مشترك، وتطوير إنتاج المحتوى، والتغطية الإعلامية لمراسم الأربعين السنوية، وإنشاء مكاتب تمثيلية إعلامية في البلدين.

كما ينص هذا التعاون على تنظيم زيارات للوفود الإعلامية، واعداد دراسات وتبادلات إعلامية، وإنتاج محتوى مشترك بهدف دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والتأكيد على حقه التاريخي في الأرض الفلسطينية.

وبدا الرئيس بزشكيان زيارته الى العراق، صباح الاربعاء، حيث زار مكان استشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي ومن ثم جرت مراسم استقبال رسمية له من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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