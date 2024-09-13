بزشكيان يعود إلى طهران في ختام زيارته للعراق

وبدأ الرئيس بزشكيان، زيارته الى العراق صباح الاربعاء الماضي، حيث زار مكان استشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي ومن ثم جرت مراسم استقبال رسمية له من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

واجرى الرئيس الايراني محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى، كما التقى نظيره العراقي عبداللطيف رشيد، وكذلك نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي والسيد عمار الحكيم وقادة واعضاء الاطار التنسيقي.

وقام الرئيس بزشكيان، بزيارة الى اقليم كردستان العراق صباح الخميس، حيث اجتمع بكبار المسؤولين في اربيل والسليمانية، للبحث في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

كما زار رئيس الجمهورية الاسلامية مرقد امير المؤمنين علي (ع) في النجف الاشرف، مساء الخميس؛ قبل توجهه الى كربلاء.

وفي صباح اليوم الجمعة، حيث اليوم الثالث من زيارته إلى العراق، توجه بزشكيان إلى البصرة والتقى جمعا من النخب والجامعيين ووجهاء العشائر في هذه المحافظة العراقية.

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