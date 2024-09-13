١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٣ م
رمز الخبر: 85595300
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journalistزهراء ناظمي

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في لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني؛

رئيس بيلاروسيا : مينسك شریک جدير بالثقة لطهران

١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٣ م
رمز الخبر: 85595300
رئيس بيلاروسيا : مينسك شریک جدير بالثقة لطهران

 موسكو/ 13 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- أكد رئيس جمهورية بيلاروسيا " الكساندر لوكاشينكو"، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي اكبر احمديان" في مينسك اليوم، اكد على ضرورة التعجيل في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وقال ان بلاده تعد شريكا حديرا بالثقة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي إشارة إلى حادث تحطم مروحية الرئيس الشهيد اية الله رئيسي، قال لوكاشينكو : لقد مر الشعب الإيراني مؤخرًا بمأساة كبيرة، بعد فقدان رئيسه؛ لكن بشجاعة بادرتم الى بانتخاب رئيس جديد، وأريدكم أن تبلغوه أننا ننتظره هنا في بيلاروسيا.

وأعرب رئيس روسيا البيضا، عن تقديره لقاء موقف ايران الداعم لانضمام بيلاروسيا الى منظمة شنغهاي للتعاون، وقال : إن تعزيز منظمات مثل شنغهاي وبريكس، قد أتاح فرصًا جديدة للدول المستقلة في العالم.

بدوره اكد احمديان في هذا اللقاء، ان "إيران وبيلاروسيا شريكان قديمان، ونحن نأمل بأن يتطور التعاون بين البلدين في جميع المجالات مقارنة بالماضي".

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journalistزهراء ناظمي

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