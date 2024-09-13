رئيس بيلاروسيا : مينسك شریک جدير بالثقة لطهران

وفي إشارة إلى حادث تحطم مروحية الرئيس الشهيد اية الله رئيسي، قال لوكاشينكو : لقد مر الشعب الإيراني مؤخرًا بمأساة كبيرة، بعد فقدان رئيسه؛ لكن بشجاعة بادرتم الى بانتخاب رئيس جديد، وأريدكم أن تبلغوه أننا ننتظره هنا في بيلاروسيا.

وأعرب رئيس روسيا البيضا، عن تقديره لقاء موقف ايران الداعم لانضمام بيلاروسيا الى منظمة شنغهاي للتعاون، وقال : إن تعزيز منظمات مثل شنغهاي وبريكس، قد أتاح فرصًا جديدة للدول المستقلة في العالم.

بدوره اكد احمديان في هذا اللقاء، ان "إيران وبيلاروسيا شريكان قديمان، ونحن نأمل بأن يتطور التعاون بين البلدين في جميع المجالات مقارنة بالماضي".

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