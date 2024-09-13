إيران والعراق يؤكدان على تسهيل وتطوير الشؤون الجمركية

وعلى هامش زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان إلى العراق، التقى محمد رضواني فر نائب وزير الاقتصاد ومدير عام مصلحة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع حسن حمود حساني، مستشار وزير المالية ومدير عام هيئة الجمارك في جمهورية العراق، في المقر العام لجمارك العراق، وناقش الجانبان مختلف القضايا الجمركية.

وتم خلال هذا اللقاء بحث القضايا الجمركية المشتركة، خاصة القضايا الحدودية وقدرات التعاون القائمة لتسهيل وتطوير التجارة، وتم التأكيد على توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

وتم الاتفاق النهائي في هذا الاجتماع على نص الاتفاقية التي تمت مناقشتها مع الجانب العراقي لمدة يومين متتاليين، واتفق الجانبان على التوقيع على هذه الوثيقة.

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