"فولاد سيرجان" و"شهداب يزد" يتاهلان الى نهائي بطولة اندية آسيا بالكرة الطائرة

ففي المباراة الاولى من مباراتي نصف نهائي البطولة اللتين جرتا مساء الجمعة، تمكن "شهداب يزد" من التغلب على بافلودار الكازاخستاني 3-0 فيما تغلب "فولاد سيرجان" على "جاكرتا باهايانغ كارا بريسيشن" الإندونيسي بنتيجة 3-2 في المباراة الثانية لنصف النهائي.

وستجري المباراة النهائية مساء الاحد بين "فولاد سيرجان" و"شهداب يزد" اللذين حجزا ايضا بطاقة التاهل الى بطولة العالم للاندية بالكرة الطائرة.

وشاركت في بطولة اندية آسيا بالكرة الطائرة 8 اندية وهي؛ شهداب يزد (مستضيف البطولة) وفولاد سيرجان ، الكويت (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الريان (قطر)، كام إير (أفغانستان) وبافلودار (كازاخستان) وجاكرتا باهايانج كارا بريسيشن (إندونيسيا).

انتهى ** 2342