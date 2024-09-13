سباهان اصفهان يواصل سلسة انتصاراته بالدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار الجولة الرابعة من الدوري الايراني الممتاز في استاد "فولاد شهر" باصفهان، سجل محمد كريمي هدف الفوز لفريق سباهان في الدقيقة 43 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع سباهان رصيده الى 12 نقطة في صدارة الدوري فيما تجمد رصيد ملوان عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة اخرى مني تراكتور سازي تبريز بخسارة مفاجئة امام ضيفه ذوب آهن اصفهان بنتيجة 1-0 ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني فيما رفع ذوب آهن رصيده الى 6 نقاط في المركز الخامس.

كما تعادل شمس آذر قزوين مع استقلال خوزستان 2-2 .

وستجري اليوم السبت 3 مباريات بين "جادرملو اردكان-نساجي مازندران" و"المنيوم اراك-هوادار" و"فولاد-خوزستان-خيبر خرم آباد".

يذكر ان مباراتي "كل كهر سيرجان-برسبوليس" و"استقلال طهران - مس رفسنجان" من الجولة الرابعة تاجلتا لانشغال برسبوليس واستقلال طهران بدوري ابطال آسيا للنخبة.

انتهى ** 2342