127 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع

وأكد المركز في إحصائية أسبوعية يوم الجمعة، تواصل عمليات المقاومة النوعية والشعبية في الضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن أربعة قتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إصابة اثنين آخرين.

وأشار إلى أنه وقعت عمليتا دهس أو محاولة دهس، و28 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و22 عملية تفجير عبوات ناسفة، وعملية إحراق مستوطنات.

ولفت إلى أن العمليات تضمنت أيضًا، التصدي لثمانية اعتداءات من المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، و58 مواجهة وإلقاء حجارة، و6 مظاهرات شعبية.

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