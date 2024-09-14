١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85595462
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127 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع

١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٨ ص
رمز الخبر: 85595462
127 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع

طهران / 14 ايلول/ سبتمبر/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين "معطي"، 127 عملًا مقاومًا نوعيًا وشعبيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الماضي، وأدت أيضًا إلى استشهاد 15 فلسطينيًًا.

وأكد المركز في إحصائية أسبوعية يوم الجمعة، تواصل عمليات المقاومة النوعية والشعبية في الضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن أربعة قتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إصابة اثنين آخرين.

وأشار إلى أنه وقعت عمليتا دهس أو محاولة دهس، و28 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و22 عملية تفجير عبوات ناسفة، وعملية إحراق مستوطنات.

ولفت إلى أن العمليات تضمنت أيضًا، التصدي لثمانية اعتداءات من المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، و58 مواجهة وإلقاء حجارة، و6 مظاهرات شعبية.

انتهى ** 2342

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