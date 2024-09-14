تدشين ثالث اكبر مرصد في إيران بجنوب كرمان

وقال "سيد أحمد فاطمي" في تصريح للصحافيين، الجمعة، على هامش افتتاح هذا المرصد: لا يوجد سوى مرصد واحد أعلى من هذا المرصد في البلاد، وهو مرصد بحثي.

واضاف: يقع هذا المرصد على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر، ويتمتع بامكانية الرصد ليلاً ونهارًا. وهذا يعني أنه يحتوي على تلسكوب خاص يقوم برصد التفاعلات التي تحدث داخل الشمس خلال النهار، كما يمكننا مراقبة جميع الكواكب الأخرى التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة "بيشتازان جانباز": تم في المرحلة الاولى إنفاق 570 مليار ريال على المرصد الذي يعمل فيه 42 شخصًا.

وقال فاطمي: نحن مستعدون للعمل في أي مكان في البلاد في مشاريع السياحة العلمية وغيرها من المشاريع.

واوضح بان الشركة تعتمد على نفسها ذاتيا من الناحية المالية ولم تطلب المساعدة من أي مؤسسة اهلية او حكومية، لافتا الى ان العاملين فيها هم من معاقي الحرب.

يذكر انه تم إنشاء هذا المرصد في بلدة "درب بهشت" ​​في ناحية ساردوئية بقضاء جيرفت الواقع على بعد 238 كيلومترا جنوب مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

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