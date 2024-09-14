كنعاني:الأمل ينبثق في فلسطين بينما اليأس يتفشى في الأراضي المحتلة

وفي منشور له على صفحته الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعليقا على احتفال اهالي غزة بذكرى المولد النبوي الشريف، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني :" فيلم قصير لكنه يعبر عن عمق الأمل بالنصر في فلسطين بحيث ان اهالي غزة يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة دير البلح بقطاع غزة؛ هناك فرق كبير بين الشعب الحقيقي وصاحب الارض والمتجذر فيها وبين الكيان المحتل الزائف الذي لا جذور له.

وعليه ، رأى كنعاني بأن صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وسط أنقاض قطاع غزة رغم الآلام والمعاناة التي لا توصف، وهروب وهجرة المحتلين الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تشير الى أن هناك أمل في فلسطين ويأس في الأراضي المحتلة.

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