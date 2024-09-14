ايران تطلق القمر الصناعي "جمران 1" بنجاح

وتم إطلاق القمر الصناعي البحثي "جمران 1" إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية قائم 100وتم وضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا.

وقامت المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan) بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات القائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي جمران 1.

ويزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

وتمكن حامل الأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من إكمال عملية وضع القمر الصناعي جمران 1 في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.

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