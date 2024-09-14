البابا فرانسيس يدين جريمة الكيان الصهيوني ضد الأطفال الفلسطينيين

وقال البابا فرانسيس إنه يتحدث هاتفيا مع أفراد من الطائفة الكاثوليكية في قطاع غزة يوميا، ويتحدثون عن أمور صعبة.

وأضاف: عندما ترى جثث الأطفال، عندما ترى مدرسة يتم قصفها للاشتباه في وجود بعض القوات، فهذا عمل قبيح.

وصرح: في بعض الأحيان أعتقد أن هذه الحرب قد ذهبت إلى أبعد من ذلك.

وفي وقت سابق دعا زعيم الكنيسة الكاثوليكية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، قائلا: إن العديد من الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال، تنتشر في غزة.

وشدد على ضرورة أن تكون القدس ملتقى يحظى فيه المسيحيون واليهود والمسلمون بالاحترام والقبول، مضيفا: ليكن سلام في الأرض المقدسة (اورشليم).

انتهى**3276