١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85595839
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إيران تستضيف الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85595839
إيران تستضيف الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

طهران/ 14 ايلول /سبتمبر/ارنا- أعلن رئيس نادي الباحثین الشباب عن استضافة إيران هذا العام لأولمبياد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (مزيج من نظرية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي)و ستكون أيضاً مسؤولة عن تصميم الأسئلة وتصحيح الإجابات.

وقال سيد "رضا حسيني" في مؤتمر صحفي اليوم السبت: شاركنا هذا العام في الأولمبياد العالمي السادس في الأحياء والكمبيوتر والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء الذي أقره المجلس الأعلى للتعليم.

وأضاف: في الأولمبيادات الخمس الرئيسية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء والرياضيات والأحياء والكمبيوتر، تمكنا من الحصول على المركز الثالث على مستوى العالم .

وتابع رئيس نادي الباحثین الشباب قائلا أننا تمكنا من الفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفلك:دشتي هي الطالبة الوحيدة التي فازت بالميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك.

یتبع...

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