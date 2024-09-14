الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الأممية الكشف عن مصير كوادرها

وأعلنت الصحة في بيان صحفي، اليوم السبت، استشهاد المسعف حمدان أبو عنابة، داخل معتقلات الاحتلال، مشيرة إلى أنه اعتقل وزملائه وهو على رأس عمله من مجمع ناصر الطبي يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وبينت أنه وفقا للمعلومات التي وصلت إليها فإن المسعف حمدان استشهد منذ تاريخ اعتقاله.

وناشدت الصحة جميع المؤسسات الأممية و الحقوقية بضرورة الكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات و هم يقومون بواجبهم الإنساني.

من جانب آخر، قالت الصحة في بيان منفصل، إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيد و 96 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المعلن، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وتفيد معطيات الصحة بأن حصيلة حرب الإبادة المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 41118 شهيد و 95125 جريح.

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