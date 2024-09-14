منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف النازحين والعاملين بمدارس أونروا

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الجريمة امتداد لجرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضحت أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي يدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن جميع الجرائم والانتهاكات التي يقترفها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

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