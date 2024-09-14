١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85596077
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Dossier

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف النازحين والعاملين بمدارس أونروا

١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85596077
منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف النازحين والعاملين بمدارس أونروا

طهران/14 أيلول/سبتمبر/إرنا- أدانت منظمة التعاون الإسلامي جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين والعاملين في المنشآت التابعة لوكالة "أونروا" التي كان آخرها قصف مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات في قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الجريمة امتداد لجرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضحت أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي يدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن جميع الجرائم والانتهاكات التي يقترفها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

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