١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85596130
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و182 منذ 7 أكتوبر

١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٢ م
رمز الخبر: 85596130
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و182 منذ 7 أكتوبر

طهران/ 14 ايلول /سبتمبر/ارنا- أعلنت وزارة الصحة في غزة الیوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 41 ألفا و182 قتيلا و95 ألفا و280 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ344 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41182 شهيدا و95280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و155 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويشن الكيان الصهيوني بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للقتلى والمصابين ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

انتهی**1426

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