إطلاق القمر الاصطناعي "شمران 1" اثبت أن ابناء ايران لم يغفلوا في تلبية متطلبات واحتياجات إيران القوية

وبمناسبة الاطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "شمران 1"، وجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" رسالة تهنئة لوزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "عزيز نصير زادة" و وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "ستّار هاشمي".

وجاء في رسالة التهنئة هذه، بأن النجاح القيم لإطلاق القمر الاصطناعي البحثي "شمران 1" ووضعه في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا بواسطة حامل الاقمار الاصطناعية "القائم 100"، والذي جاء نتيجة الجهد والتعاون المشترك والإرادة الصلبة لمجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan) مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات المعرفية، والذي يعبر عن تصميم إيران وشعبها على الوصول الى القمم الشامخة في مجال التقنيات الناشئة والمتفوقة في عصر المعركة التكنولوجية بين القوى العالمية، قد جلب السعادة والسرور لقادة وعناصر حرس الثورة الإسلامية.

ورأى اللواء سلامي في هذه الرسالة بأن الاطلاق الناجح والمبهر للقمر الاصطناعي "شمران 1" يعد مظهرا من مظاهر تعاون الحكومة وحرس الثورة الاسلامية في خلق حدث وطني مجيد، واثبت ابناء ايران انهم وفي ظل مرور البلاد بأحلك العقوبات المفروضة الواسعة وباعتمادهم على توجيهات وبصيرة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة، لم يغفلوا ولو للحظة في تلبية متطلبات واحتياجات تطور إيران القوية وايضا انهم ثابتون ويسطرون انجازات عظيمة في ميدان الجهاد ليل نهار من أجل عزة الأمة والوطن الإسلامي.

كما اكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على انه مما لا شك فيه ان هذا المسار سيستمر، لافتا الى ان أعداء عزة وعظمة واقتدار الثورة والنظام الجمهوري الإسلامي، وعلى الرغم من العمليات النفسية والحرب الدعائية السوداء التي يشنها الإعلام الاستكباري، مازالوا ينتظرون الكشف عن رموز التقدم الجديدة والإنجازات المجيدة لأبناء إيران الابطال والشرفاء والتي هي نتيجة الإيمان والارادة والاعتماد على العقول الديناميكية والمبدعة للارتقاء بمكانة واقتدار إيران العزيزة عاليا نحو القمم الشامخة.

وفي رسالته هذه، هنأ اللواء سلامي قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني وكذلك القييمن على هذا الحدث في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية و وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بهذا النصر العظيم في مسيرة الخطوة الثانية للثورة الإسلامية المجيدة، سائلا الله عز وجل دوام التوفيق والعزة للجميع.

هذا وقد قامت المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan) بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات المعرفية بتصميم وبناء القمر الاصطناعي البحثي "شمران 1" الذي تم إطلاقه صباح اليوم بنجاح بواسطة حامل الاقمار الاصطناعية "القائم 100" ووضعه في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا.

يذكر أن مهمة هذا القمر الاصطناعي الاساسية الذي يزن حوالي 60 كلغ اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث ارتفاعها ومرحلتها.

ومن بين المهام الثانوية للقمر الاصطناعي "شمران 1"، تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للملاحة والتحكم في الوضع.

وتمكن حامل الاقمار الاصطناعية “القائم 100” الذي يعمل بالوقود الصلب والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من إكمال عملية وضع القمر الاصطناعي “شمران 1” في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية كما أرسل القمر الاصطناعي البحثي "شمران 1" اليوم السبت أولى تردداته و إشاراته الى الأرض بعد إطلاقه ووضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا.

انتهى **ر. م

سردار سلامی: پرتاب موفق ماهواره چمران ۱ نماد همکاری دولت و سپاه است

تهران-ایرنا- فرمانده کل سپاه در پیامی ضمن تبریک پرتاب موفق ماهواره تحقیقاتی چمران ۱ و قرارگیری آن در مدار ۵۵۰ کیلومتری نوشت: این دستاورد بزرگ و باشکوه یکی از جلوه‌های تجلی بخش همکاری «دولت» و «نهاد مقدس سپاه» در خلق یک رویداد و افتخار شکوهمند ملی و عبور از فضای تحریم‌های گسترده است.

به گزارش ایرنا، در پیام سردار سرلشکر حسین سلامی به امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پرتاب موفق ماهواره تحقیاتی چمران ۱ آمده است: موفقیت ارزشمند و افتخارآفرین پرتاب «ماهواره تحقیقاتی چمران ۱» و قرار گرفتن آن در مدار ۵۵۰ کیلومتری توسط «ماهواره‌بر قائم ۱۰۰» با همت و اراده مشترک گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران و همکاری پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های دانش بنیان که بیانگر عزم و اراده ایران و ایرانی برای فتح قله‌های رفیع پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوظهور و برتر در عصر نبرد فناوری قدرت‌های جهانی است، موجب مسرت و خرسندی آحاد هم‌رزمان و همکاران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.

در ادامه این پیام آمده است: این دستاورد بزرگ و باشکوه که یکی از جلوه‌های تجلی بخش همکاری «دولت» و «نهاد مقدس سپاه» در خلق یک رویداد و افتخار شکوهمند ملی است، نشان داد فرزندان رشید و دانشمند این سرزمین در عبور از فضای تحریم‌های گسترده و ظالمانه بین المللی برای تامین الزامات و نیازهای پیشرفت «ایران قوی» تحت هدایت‌های حکیمانه و دوراندیشانه رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) لحظه‌ای غفلت نکرده و برای سرافرازی ملت و مملکت اسلامی شبانه روز خود را در میدان جهاد و آفرینش صحنه‌های دل‌انگیز پیش برندگی کشور مصمم و استوار یافته‌اند.

فرمانده سپاه تاکید کرد: بی شک این راه ادامه خواهد داشت و دشمنان عزت، عظمت و اقتدار انقلاب و نظام اسلامی به رغم عملیات روانی و جنگ سیاه تبلیغاتی رسانه‌های استکباری، همچنان در انتظار رونمایی از نمادهای پیشرفت‌ها و موفقیت‌های غرور انگیز جدید فرزندان ملت شریف و قهرمان ایران که نتیجه ایمان، اراده، تکیه بر ذهن‌های پویا و خلاق برای ارتفاع بخشیدن به آوازه ایران عزیز از زمین به فضا است، خواهند بود.

سردار سلامی در ادامه پیام خود آورده است: این پیروزی بزرگ در مسیر پیمایش گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی را به امام و امت مقتدر و همچنین آن برادران عالیقدر و یکایک مسئولین، دانشمندان، متخصصان و نقش آفرینان این رخداد در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام توفیق و سربلندی همگان را از خدای قادر متعال طلب می‌کنم.

ماهواره «چمران - ۱» با ماهواره بر قائم در مدار ۵۵۰ کیلومتری تزریق و با پرتابگر سه مرحله‌ای در مدار قرار گرفت. این ماهواره باسرعت ۷.۵ کیلومتر بر ثانیه در مدار قرار گرفت.

ماهواره تحقیقاتی «چمران - ۱» صبح امروز توسط ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ پرتاب و با موفقیت در مدار قرار گرفت. این ماهواره تحقیقاتی توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران (صاایران) با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان طراحی و ساخته شده است.

این ماهواره حدود ۶۰ کیلوگرم وزن دارد و مأموریت اصلی آن تست سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اثبات فناوری مانور مداری در ارتفاع و فاز است. ارزیابی زیرسامانه پیشرانش گاز سرد در سامانه‌های فضایی و عملکرد زیر سامانه‌های ناوبری و کنترل وضعیت از مأموریت فرعی ماهواره «چمران - ۱» به شمار می‌رود.

ماهواره چمران ۱ که صبح امروز در مدار ۵۵۰ کیلومتری قرار گرفت، نخستین سیگنال‌های خود را ارسال کرد.