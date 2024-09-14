سنائي : خطاب الرئيس بزشكيان هو التقارب والوحدة مع دول الجوار والمنطقة

جاء ذلك في تدوينات نشرها سنائي عبر الفضاء الافتراضي اليوم، حيث استعرض منجزات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان للعراق.

واضاف : ان زيارة الرئيس بزشكيان الى العراق التي استغرقت يومين ونصف اليوم، صاحبتها اجندات عديدة؛ مبينا ان طائرة الرئيس حطّت في 5 مدن عراقية، وذلك في سابقة حملت رسالة الصداقة بين البلدين.

واضاف، انه "تم في هذه الزيارة التوقيع على 14 وثيقة للتعاون بين طهران وبغدد، فضلا عن تهيئة ظروف التوصل الى اتفاق ستراتيجي، والتسريع في وتائر تنفيذ الاتفاق الامني ومشاريع اقتصادية مشتركة".

انتهى ** ح ع