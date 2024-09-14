عراقجي : الحوار يجب أن يكون مبنيا على الاحترام المتبادل وليس التهديد والضغوط

وردا على سؤال بشأن "عقوبات" الغرب الجديدة على إيران، قال عراقجي : من المستغرب أن الدول الغربية لا تزال لا تعلم بأن "العقوبات" أداة فاشلة وأنها غير قادرة على فرض أجندتها الخاصة على إيران من خلالها.

واضاف : سواء في الموضوع النووي أو في القضايا الأخرى، فهذه تجربة فاشلة؛ وان الواقع بان هؤلاء لا يزال لديهم الأمل ويتصرفون بناءً على تلك التجربة الفاشلة، لهو أمر مفاجئ بالنسبة لي.

وتابع وزير الخارجية : إن جمهورية إيران الإسلامية تواصل مسيرتها بكل قوة، و رغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار ولم نتخلى أبدا عن الحوار البناء للتوصل إلى تفاهم مشترك للقضايا المتنازع عليها، إلا أن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط.

وأکد قائلا : "العقوبات" أداة ضغط وأداة مواجهة وليست الية للتعاون، وهذه الأداة فشلت لأنها لم تكن فعالة في الممارسة العملية.

وصرح رئيس السلك الدبلوماسي الايراني : الدول التي فرضت علينا "عقوبات" حول شراء الأسلاك الشائكة، وصلت الآن إلى مرحلة تزعم فيها أن إيران تصدر وتبيع الأسلحة المتطورة؛ مبينا ان هذا كان بفعل العقوبات؛ مؤكدا بان الحاح هؤلاء على تكرار التجربة الفاشلة "هو أمر مفاجئ حقًا وأوصي بتغيير مسارهم".

انتهی**2054 / ح ع **