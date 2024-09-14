باكستان تمنح شهادة دكتوراه فخرية للقنصل الايراني العام في كراتشي

جاء ذلك في حفل خاص أقيم مساء السبت في مقر حاكم ولاية السند محمد كامران خان تسوري وبحضور دبلوماسيين مقيمين وشخصيات علمية وثقافية وسياسية.

وقال حاكم ولاية السند ، والذي يتولى ايضا حسب دستور البلاد رئاسة مجلس أمناء الجامعات ومراكز التعليم العالي، في كلمة له بالمراسم: ان المبادرات والجهود العديدة التي يبذلها القنصل الايراني العام في كراتشي بهدف تطوير وتوطيد العلاقات الشعبية، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية دائمًا ما كان موضع اهتمام الدوائر السياسية في هذه الولاية، واليوم يتم منحه درجة الدكتوراه الفخرية لخدماته الدبلوماسية.

يذكر انه تم تعيين حسن نوريان قنصلاً عاماً للجمهورية الاسلامية الايرانية في مدينة كراتشي الاقتصادية جنوب باكستان عام 2021.

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