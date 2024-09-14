١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85596538
T T
٠ Persons

سمات

باكستان تمنح شهادة دكتوراه فخرية للقنصل الايراني العام في كراتشي

١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٥ ص
رمز الخبر: 85596538
باكستان تمنح شهادة دكتوراه فخرية للقنصل الايراني العام في كراتشي

اسلام آباد/ 15 ايلول/سبتمبر/ارنا- منح حاكم ولاية السند جنوبي باكستان القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في كراتشي حسن نوريان شهداة الدكتوراه الفخرية تقديرا لخدماته وجهوده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في حفل خاص أقيم مساء السبت في مقر حاكم ولاية السند محمد كامران خان تسوري وبحضور دبلوماسيين مقيمين وشخصيات علمية وثقافية وسياسية.

وقال حاكم ولاية السند ، والذي يتولى ايضا حسب دستور البلاد رئاسة مجلس أمناء الجامعات ومراكز التعليم العالي، في كلمة له بالمراسم: ان المبادرات والجهود العديدة التي يبذلها القنصل الايراني العام في كراتشي بهدف تطوير وتوطيد العلاقات الشعبية، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية دائمًا ما كان موضع اهتمام الدوائر السياسية في هذه الولاية، واليوم يتم منحه درجة الدكتوراه الفخرية لخدماته الدبلوماسية.

يذكر انه تم تعيين حسن نوريان قنصلاً عاماً للجمهورية الاسلامية الايرانية في مدينة كراتشي الاقتصادية جنوب باكستان عام 2021.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .