قائد في الحرس الثوري: نخطط لصنع الصاروخ الحامل "قائم- 120" لوضع الاقمار الصناعية في المدار 36 الف كم

وأطلقت ايران صباح السبت بنجاح، القمر الصناعي "جمران 1" بواسطة صاروخ الفضاء الحامل للاقمار الصناعية "قائم-100" وقد وضع هذا القمر المخصص للابحاث في المدار الذي يبعد 550 كيلومترا عن الارض بنجاح.

وقد تم تصميم وصنع القمر الصناعي المخصص للابحاث "جمران 1" على يد قسم الصناعات الفضائية في شركة الصناعات الالكترونية الايرانية "صاايران" بمشاركة وتعاون معهد الابحاث الجوفضائية وشركات معرفية تابعة للقطاع الخاص الايراني.

ويزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كيلوغراما ومهامه الرئيسية تتلخص في اختبار منظومات الكترونية وبرمجية واختبار تكنولوجيا المناورة في المدارات في مختلف الارتفاعات والمراحل.

ومن مهام هذا القمر الصناعي ايضا، اختبار اداء المنظومات محرك الغاز البارد المستخدم ضمن المنظومات الفضائية، وايضا اختبار المنظومات التابعة للملاحة ومراقبة الاوضاع.

وهذه ثاني مهمة ايضا لصاروخ الفضاء "قائم-100" الذي صمم وصنع على يد خبراء القوة الجوفضائية للحرس الثوري، حيث انجز هذا الصاروخ بنجاح مهمة وضع القمر الصناعي "جمران 1" في المدار بنجاح.

وقال قائد القوة الفضائية في القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد علي جعفر ابادي، في تصريح مساء السبت للتلفزيون الايراني: بدأ تعاون جيد في مجال الفضاء في عهد حكومة السيد الشهيد ابراهيم رئيسي وقمنا بأول إطلاق للصاروخ الحامل "قائم-100" الذي وضع القمر الصناعي ثريا في مدار 750 كيلومترا.

وأضاف، ان الصاروخ "قائم-100" الحامل للقمر الصناعي كان بامكانه يوم السبت وضع القمر الصناعي "جمران-1" على ارتفاع 750 كيلومترا، لكن متطلبات مهمة القمر الصناعي تستدعي ان يكون على ارتفاع 550 كيلومترا. مشيرا الى ان الصاروخ "قائم-100" قادر على حمل أقمار صناعية تزن 80 كيلوغرامًا إلى الفضاء ووضعها في مدار حول الأرض.

وتابع العميد علي جعفر ابادي: هذه الزنة البالغة 80 كيلوغراما التي لدينا الآن ستزيد إلى 200 كغم. وإذا تمكنا من تحقيق القدرة على إطلاق أقمار صناعية يصل وزنها إلى 200 كغم، يمكننا حينها وضع عدد أكبر من الأقمار الصناعية باستخدام الصاروخ "قائم-105" الحامل للاقمار الصناعية.

وفي إشارة إلى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بخصوص الوصول الى مدار 36 ألف كيلومتر في مجال الفضاء، أكد العميد جعفر آبادي، أن كلا من وزارة الدفاع الفاعلة في هذا المجال، وحرس الثورة الاسلامية الذي وضع على جدول أعماله بعد تصنيع الصاروخ "قائم-105"، ان يقوم بتصنيع صاروخ حامل للاقمار الصناعية يعمل بأربعة مراحل باسم "قائم-120"، قادر على وضع اقمار صناعية في المدار الثابت الذي يبعد 36 الف كم عن الارض.

*الصاروخ الحامل "قائم 120"

وتابع قائلا: لا أعتقد أن هناك أي قمر صناعي ثقيل لا يستطيع الصاروخ المذكور حامل الاقمار الصناعية "قائم-120" وضعه في مداره.

وأكد قائد القوة الفضائية في القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، نأمل أن نلبي طلب قائد الثورة ويتمكن هذا الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية لأول مرة من بلوغ المدار 36 ألف كيلومتر. وهذا المدار له أهمية بالغة للغاية حيث يستخدم لأقمار الاتصالات والعديد من المهام الاخرى .

*سيتم إطلاق القمر الصناعي نور-4 العام المقبل

وأكد العميد جعفر آبادي، في إشارة إلى برامج القيادة الفضائية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري: سنطلق القمر الصناعي نور-4 في العام المقبل ضمن سلسلة إطلاقات القمر الصناعي نور، وهو نسخة متقدمة من القمر الصناعي نور-3.

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