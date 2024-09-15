الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

في الخليل جنوبي الضفة، أكدت مصادر صحافية محلية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة سنجر، وعمدت إلى إيقاف السيارات واعتقال عددٍ من الشبان.

وأضافت مصادر محلية أخرى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا وبلدة بيت أمر، بينما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على منازل الفلسطينيين، حيث أطلقوا النار في اتجاهها، في حارة جابر وواد الحصين.

في بيت لحم، تحدثت مصادر فلسطينية عن اقتحام قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بلدة العبيدية، والبلدة القديمة في منطقة الخضر.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعين، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة أم صفا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية للعدوان، والسبت، وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّها اشتبكت بالأسلحة الرشاشة وبالعبوات الناسفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين في نابلس شمالي الضفة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وقالت مصادر محلية فلسطينية إنّ آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وجابت شوارع وأحياء البلدة، وتمركزت في وسطها.

وأفادت المصادر بأن فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال ودارت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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