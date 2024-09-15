اليمن..وزير الدفاع ورئيس الأركان: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت لن تتوقعها "إسرائيل"

وشدّد الوزير ورئيس الأركان، في برقية تهنئة بمناسبة المولد النبوي، أنّ "الأعداء ذاقوا طعم الهزيمة في البحار"، وما حصل في البحر "ليس ببعيد عن البر".

وقال اللواءان، إنهما سيجعلان من الردّ اليمني، على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه ميناء الحديدة، "كابوساً على الأعداء" يهدّد أمنهم، معتبرين أن رسالتهم هي تحذير للاحتلال، "فالأيام المقبلة تحمل مفاجآت لن يتوقّعوها".

وأشاروا إلى أنهم قد "أعدّوا للعدو مفاجآت لن يتخيّلها أبداً"، مؤكدين أن القوات المسلحة اليمنية بكلّ صنوفها وتشكيلاتها ستبقى على أهبة الاستعداد "لحماية أوطاننا ومقدساتنا".

كذلك، جدد اللواءان تأكيدهما، أن اليمن "سيرد بقبضة من حديد" ولن يتسامح أو ينسى، وسيجعل "العدو يندم على يوم اعتدائه علينا"

وفي هذا السياق، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، السبت، أنّ جبهة اليمن في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدّس" مستمرة بكلّ فاعلية وتأثير، رغم قيام التحالف الدولي بأكثر من 700 غارة وقصف بحري، "لم تفده في الحد من العمليات العسكرية، في البحار، أو تنجح في ردعها وتوقفها".

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