استشهاد 26 فلسطينيا منذ صباح السبت

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي صدر عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة "محمود بصل" قال فيه إن 26 فلسطينيا استشهدوا بغارات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع.

وقال "بصل" في تفصيله لأعداد الشهداء:استشهد في مدينة غزة 21 فلسطينيا في 3 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا يعود لعائلة "بستان" في حي التفاح (شرق) ما أسفر عن مقتل 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 سيدات.

وأضاف: 5 شهداء بينهم طفلان وسيدة وعدد من الجرحى بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة شهداء الزيتون، الواقعة بحي الزيتون (جنوب) شرقي مدينة غزة".

وقال: "شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وشهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة شيحة شمال مخيم النصيرات (دون تحديد عددهم)".

و أوضح بصل في محافظة خان يونس (جنوب)، فلسطينيا استشهد نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار (غرب).

وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهید وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

انتهی**1426