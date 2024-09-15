١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٦ ص
رمز الخبر: 85596748
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journalistزهراء ناظمي

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عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي: إيران لم ولن تقدم أسلحة باليستية لأي دولة

١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٦ ص
رمز الخبر: 85596748
عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي: إيران لم ولن تقدم أسلحة باليستية لأي دولة

طهران/ 15 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي، عليرضا سليمي: إن مجلس الشورى الإسلامي أوضح أن إيران الإسلامية لم ولن تقدم أسلحة باليستية لأي دولة.

وقال سليمي اليوم الأحد، في مقابلة مع ارنا: قبل بدء الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي ناقش النواب في جلسة مغلقة مؤامرة بعض الدول الأوروبية ضد إيران وأعلن مجلس الشورى الإسلامي أن الجمهورية الإسلامية لم ولن تقدم أسلحة باليستية لأي دولة وهذه هي السياسة الرئيسية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف: ان الدول الأوروبية  تتعرض لضغوط شديدة من اللوبيات الصهيونية، وهذه الظروف جعلتها تتخذ مواقف غير واقعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن إيران لم ولن تحيد عن أسسها ومبادئها بأي شكل من الأشكال.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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