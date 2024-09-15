عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي: إيران لم ولن تقدم أسلحة باليستية لأي دولة

وقال سليمي اليوم الأحد، في مقابلة مع ارنا: قبل بدء الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي ناقش النواب في جلسة مغلقة مؤامرة بعض الدول الأوروبية ضد إيران وأعلن مجلس الشورى الإسلامي أن الجمهورية الإسلامية لم ولن تقدم أسلحة باليستية لأي دولة وهذه هي السياسة الرئيسية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف: ان الدول الأوروبية تتعرض لضغوط شديدة من اللوبيات الصهيونية، وهذه الظروف جعلتها تتخذ مواقف غير واقعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن إيران لم ولن تحيد عن أسسها ومبادئها بأي شكل من الأشكال.

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