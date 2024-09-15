١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85596823
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رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية يشيد بتألق المنتخب الوطني الإيراني للألعاب البارالمبية

١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85596823
رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية يشيد بتألق المنتخب الوطني الإيراني للألعاب البارالمبية

طهران /15 أيلول/سبتمبر/إرنا- هنأ رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية "ماجد راشد"، اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية بمناسبة تألق الرياضيين الإيرانيين في اولمبياد باريس.

وبعد فوز المنتخب الوطني الإيراني للألعاب للبارالمبية بـ 25 ميدالية في أولمبياد باريس وجه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية رسالة إلى رئيس اللجنة البارالمبية الإيرانية "غفور كارغري".

نص الرسالة هو كما يلي:

"إن الفوز بـ 25 ميدالية، بما في ذلك 8 ميداليات ذهبية و10 فضية و7 برونزية من قبل المنتخب الوطني الإيراني في دورة الألعاب البارالمبية يظهر الالتزام والموهبة الاستثنائية للرياضيين والمدربين والموظفين .

"أنا سعيد من أعماق قلبي بالنهاية الرائعة والناجحة للمنتخب الوطني في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وأهنئكم بصدق. وتقبلوا خالص التهاني من اللجنة البارالمبية الآسيوية".

وقال: إن إنجازكم الممتاز يشير إلى جهود الرياضيين وأننا نقدر هذه الجهود في هذه الرحلة المذهلة.

وأضاف: مرة أخرى، نهنئكم  بهذا الإنجاز الرائع ونتمنى لكم دوام التوفيق.

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