الصهاينة سيشهدون المزيد من المفاجآت في الأيام المقبلة

وقال رئيس مجلس ادارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "نصر الدين عامر"، في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأحد، إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد اليمني دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأضاف أن العمليات مستمرة والرد قادم والأيام القادمة تحمل الكثير من المفاجأة للجبهة الداخلية الاسرائيلية.

وتابع قائلا: ستتوقف العملیات إذا توقف العدوان على غزة والضفة الغربية.

وأوضح أنه "لن يتمتع الصهاينة المحتلون بالأمن في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية".

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية، أعلنت اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" في فلسطين المحتلة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وأوضحت في بيان لها، أن القوة الصاروخية نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له.

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