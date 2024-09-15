مساعد وزير الدفاع الروسي يلتقي مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية

ترأس مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال "حبيب الله سياري" وفدا من كبار ضباط وزارة الدفاع الايرانية للمشاركة في منتدى شيانغشان الـ11 والذي نظمته وزارة الدفاع الصينية في العاصمة “بكين ” خلال الفترة من 12 الى 14 ايلول سبتمبر الجاري.

وعلى هامش أعمال المنتدى التقى الادميرال "حبيب الله سياري" مساعد وزير الدفاع الروسي الفريق الاول "ألكسندر فومين" ، واشار الادميرال سياري اثناء هذا اللقاء الى اهمية بحر قزوين واصفا اياه ببحر السلام والصداقة ومؤكدا على ضرورة مشاركة الدول المطلة على بحر قزوين في توفير الأمن الجماعي لهذا البحر دون الحاجة الى الوجود الاجنبي.

كما تطرق الطرفان في هذا اللقاء الى سبل تطوير التعاون في المجال البحري الشمال والجنوب مثل الدوريات البحرية وإجراء التدريبات المتخصصة المشتركة.

هذا واكد الجانبان ايضا على ضرورة تعزيز سبل توسيع التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلدين في استغلال ممر النقل الدولي الشمالي- الجنوبي، بالاضافة الى تعزيز التفاعل في الأمور التعليمية، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب.

يشار الى ان منتدى شيانغشان الـ11 والذي جاء هذا العام تحت شعار ‘ تعزيز السلام من أجل مستقبل مشترك’ ، يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحديات العسكرية والأمنية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى طرح الحلول والتصورات والرؤى الممكنة بشأنها.

كما يعد منتدى بكين شيانغشان، الذي تأسس عام 2006، منتدى رفيع المستوى يتناول القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع في منطقة آسيا-الباسيفيك، ويحظى بأهمية كبيرة على الصعيد الدولي.

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